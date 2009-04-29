У Мехіко діють жорсткі протиепідемічні заходи

Мексиканська Національна рада з культури і мистецтва спільно з Національним інститутом антропології та історії прийняли рішення закрити для відвідин туристами всі археологічні комплекси, розташовані в Мехіко і довколишніх районах.

Заборона поширюється також на знамениті на весь світ піраміди Теотіуакана.

Таким чином, зазначає ІТАР-ТАСС, туристам у буквальному розумінні нічого робити в мексиканській столиці, де вже п`ятий день діють жорсткі протиепідемічні заходи, пов`язані зі спалахом "свинячого грипу".

У Мехіко закриті всі музеї, виставкові і концертні зали, стадіони, бібліотеки.

У вівторок, 28 квітня, у мегаполісі з населенням близько 20 млн. чоловік була обмежена робота ресторанів і кафе, яким дозволено обслуговувати клієнтів, тільки продаючи їжу "на винесення" або з доставкою додому.

За першими оцінками, заборона торкнулася 25 тисяч закладів, які так чи інакше дають роботу 450 тисячам чоловік. Свої щоденні збитки ресторатори оцінюють у 10 млн. доларів.

Туристична галузь, що забезпечує майже 8 відсотків ВВП Мексики, однією з перших опинилася під ударом після спалаху свинячого грипу. Іноземні туристи в масовому порядку відмовляються від уже заброньованих поїздок.

Минулого року іноземний туризм приніс Мексиці 13 млрд. доларів доходів.

Як повідомляє радіо «Свобода», влада Мексики зазначає, що кількість померлих від імовірно свинячого грипу зросло до 159.

Міністр охорони здоров`я Мексики Хосе КОРДОВА сказав, що число хворих становить близько 2 тис. 500 чоловік.

Все більше країн – зокрема, Канада, Нова Зеландія, Іспанія, Великобританія та Ізраїль - заявляють про підтверджені випадки свинячого грипу. Представники Світової організації охорони здоров`я попереджають, що спалах вірусу навряд чи вдасться локалізувати, і закликають усі країни бути готовими вжити заходи для боротьби з хворобою.