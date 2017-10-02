На Харківщині на хабарі затримали державного виконавця

У Харківській області на хабарі в майже 80 тис. грн затримали державного виконавця. Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, сьогодні, 2 жовтня, затримали одного із співробітників Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в області.

Читайте такожСуддю, якого піймали на хабарі на Київщині, дозволили тримати під вартоюСлужбовця затримано під час передачі йому чергового траншу в розмірі 78,6 тис. грн. За попередніми даними, загальна сума неправомірної вигоди становить майже 200 тис. грн.

На даний час відомо, що за ці гроші державний виконавець пообіцяв виставити арештовану квартиру на торги в обумовлений термін та надати громадянину перевагу під час покупки цього майна.

Досудове розслідування проводиться прокуратурою області за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди). Тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини справи.