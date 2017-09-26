На хабарі упіймали чиновника з відділу земельних відносин Дніпровської мерії (відео)
11:36, 26 вересня 2017Політика
1 0
За один лише підпис він вимагав 25 тисяч гривень.
На взятке поймали чиновника из отдела земельных отношений Днепровской мэрии
На хабарі упіймали чиновника з відділу земельних відносин Дніпровської мерії. Про це розповідається у сюжеті ТСН.
За даними слідчих, він систематично вимагав хабарі лиш за те, щоб погодити і без того законне виділення землі або ж зареєструвати приватний будинок. Гроші посадовець брав частинами.
Читайте такожОбіцяв "вирішити" земельне питання: екс-чиновник Харківської ОДА погорів на хабарі у $25 тисяч
Під час передачі перших 10 тисяч гривень від клієнта здирника упіймала СБУ. Йому загрожує до 12 років в'язниці.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter