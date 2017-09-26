На хабарі упіймали чиновника з відділу земельних відносин Дніпровської мерії (відео)

11:36, 26 вересня 2017
Політика
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За один лише підпис він вимагав 25 тисяч гривень.

На хабарі упіймали чиновника з відділу земельних відносин Дніпровської мерії. Про це розповідається у сюжеті ТСН.

За даними слідчих, він систематично вимагав хабарі лиш за те, щоб погодити і без того законне виділення землі або ж зареєструвати приватний будинок. Гроші посадовець брав частинами.

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Під час передачі перших 10 тисяч гривень від клієнта здирника упіймала СБУ. Йому загрожує до 12 років в'язниці.

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Теги: #хабар у Дніпрі#чиновник у Дніпрі