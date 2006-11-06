Завтра в Києві 7 демонстрацій з нагоди річниці Жовтня

Станом на вечір 6 листопада до Київської міської державної адміністрації звернулось 7 політичних партій та громадських організацій із заявками на проведення завтра, 7 листопада, у центрі Києва демонстрацій з нагоди річниці Жовтневої революції.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні з питань внутрішньої політики КМДА.

Згідно з поданими заявками, серед партій-організаторів акцій: Прогресивна соціалістична партія України та Комуністична партія України.

ПСПУ планує провести збір на вулиці Хрещатик, 42 о 10.00, потім колоною пройти до пам’ятника Леніну, де покласти квіти. Захід планується до 12.00. До участі в акції буде залучено, згідно з заявкою, 50 осіб.

Міська організація КПУ планує провести ходу-мітинг з нагоди річниці революції за маршрутом: станція метро "Арсенальна" - вулиця Грушевського - Майдан Незалежності - пам`ятник Леніну. Захід проводитиметься з 9.00 по 14.00. На участь в акції заявлено 5 тис. осіб.

Крім того, ходу-мітинг за тим же маршрутом проведе Всеукраїнський союз робітників. Вони також збираються о 9.00 біля метро “Арсенальна”. Водночас планують закінчити акцію о 16.00. Участь в цій демонстрації візьмуть близько 1 тис. осіб.

О 9.00 біля станції метро “Арсенальна” також організовує збір Київська міська організація Всеукраїнського об`єднання "Свобода". Захід організований на противагу попереднім заявникам. Планується хода за маршрутом: вул. Грушевського - Європейська площа - Хрещатик - Бессарабська площа. До 16.00 вони проводитимуть в центрі міста патріотичну акцію “Заборона комуністичної ідеології – нагальна вимога часу”.

"Свобода" заявила про участь в акції близько 3 тис. осіб.

Щодо засудження злочинів комуністичного режиму планує провести свою акцію і народний депутат України Олексій ІВЧЕНКО. У його заявці вказано участь 2 тис. осіб. Акцію планується провести на Майдані Незалежності та Михайлівській площі з 9.00 до 13.30.

Крім того, на Майдані Незалежності з 10.00 по 16.00 планує провести мітинг суспільне об`єднання "Реформація", яке заявило про участь 3 тис. осіб.

Заяву про проведення ходи з нагоди річниці революції подав також громадян В.КОНОНОВ. Згідно з документом, участь в ній візьмуть 25 тис. осіб. Хода пройде за маршрутом: Києво-Печерська Лавра - Палац мистецтв "Український дім". Згідно з часом, вказаним заявником, акція триватиме 7 листопада з 0.01 до 23.59.

В управлінні також зазначили, що міськадміністрація для запобігання зіткнень на вулицях столиці прийняла рішення про необхідність звернення до судових органів з метою обмежити акції.