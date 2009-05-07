На шахті «Новодзержинська» під завалами знайшли трьох живих гірників

На шахті «Новодзержинська» в Донецькій області сьогодні вранці врятовано трьох гірників і ще двоє знайдені загиблими.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Федерації профспілок України з посиланням на інформацію голови профспілки працівників вугільної промисловості ФПУ, члена спеціальної урядової комісії з вивчення причин аварії на ДП «Шахта Новодзержинська» Віктора ТУРМАНОВА.

«Гірники без ознак життя були знайдені близько п`ятої години ранку на 58-му метрі вирубки. Особи загиблих наразі не встановлені. Пізніше, близько сьомої години ранку, рятувальниками було виявлено троє живих гірників, які більше двох діб знаходилися під завалами. Зараз усі вони підняті на поверхню та госпіталізовані. Їх стан оцінюється як задовільний», - сказав В.ТУРМАНОВ

Пошуки ще трьох забійників продовжуються.

«На даний момент рятувальними бригадами пройдено 60 метрів вирубки, тобто ми вже виявили місце завалу, де ймовірно відбувся обвал крівлі в лаві. Але там зниклі гірники не знайдені. Подальший пошук ускладнюється тим, що тепер ми не знаємо точного місця знаходження забійників», - сказав В.ТУРМАНОВ.

Разом з тим він висловив сподівання, що гірники живі і будуть знайдені.

Як повідомлялося, напередодні ввечері на ДП «Шахта «Новодзержинська» було знайдено тіло ще одного гірника.

Таким чином, на даний момент загиблими вважаються троє з дев`яти гірників, що потрапили під завал 4 травня.