Автозак, сутички протестувальників з поліцією та затримання: як минув концерт Бабкіна у Запоріжжі (фоторепортаж)

У суботу, 14 жовтня, перед початком концерту Сергія Бабкіна під концертним залом ім. Глінки в Запоріжжі зібралися кілька десятків протестувальників.

З метою не допустити зіткнень понад 20 поліцейських оточили територію і підігнали автозак, перевіряючи всіх за допомогою металодетекторів, передає місцевий сайт Zanoza.

На протестну акцію городяни вийшли через гастролі Бабкіна на території Криму і Росії. Кілька днів тому перед виступом у Дніпрі артист визнав Росію країною агресором, а Крим - окупованою територією. У Запоріжжі від співака вимагали того ж.

Активісти вигукували всім, хто проходив на концерт за квитками, "Ганьба" і "Зрадники України".

Читайте такожЗустріли гучними оваціями: Бабкін публічно визнав уряд Росії агресором

Як повідомив заступник начальника обласного управління Нацполіції Олександр Панченко, в райвідділ для оформлення адмінпротоколів за появу в громадському місці в нетверезому вигляді доставили трьох осіб, які порушили громадський порядок і влаштовували сутички з поліцейськими. Ймовірно, вони заплатять мінімальний штраф — 51 гривню.

Зі слів лідера запорізького осередку "Правого сектору" Олександра Тарана, який потрапив у зал, купивши квиток, співак просто привітав публіку і почав вести концерт, не виконавши поставлених вимог.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, концерт Сергія Бабкіна у Львові 7 жовтня так і не відбувся. Захід було скасовано після тривалих протестів і невдалих переговорів артиста і музикантів з блокувальниками.