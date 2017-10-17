Під Радою знову сталися сутички між протестувальниками та поліцією

Під будівлею Верховної Ради знову почались сутички між протестувальниками та поліцією. Про це повідомляє Громадське.

За інформацією видання, штовханина почалась між представниками батальону «Донбас» та правоохоронцями, що чергують на місці.

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Конфлікт виник через те, що поліція почала прибирати сітку, яку розмістили протестувальники.

На місці присутній народний депутат Юрій Дерев'янко, а також Єгор Соболєв та Семен Семенченко від «Самопомочі».

Як повідомляє 112 Україна, на даний момент повалили паркан, який стояв біля будівлі Верховної Ради в протягом дня. Відзначається, що під час протистояння зі спецназівців зривали шоломи.

"До паркану, який контролювали мітингувальники підійшли з десяток поліцейських, які заявили, що з цього моменту вони будуть перевіряти всіх, хто буде заходити на територію містечка і виходити з нього. Через три хвилини до паркану з боку ВР підійшли близько ста спецназівців - вони намагалися то пройти через паркан, то відтіснити мітингувальників, тому почалася штовханина", – повідомляє видання.

Як повідомляв УНІАН, зранку під Верховною Радою відбувається мітинг, учасники якого вимагають скасування депутатської недоторканності, внесення змін до виборчого законодавства, а також створення Антикорупційного суду. Організаторами акції виступають партії «Об'єднання «Самопоміч», ВО «Батьківщина», «Рух нових сил», «5.10», ВО «Свобода», «Національний корпус», «Правий сектор» і низка громадських організацій.