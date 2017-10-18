Генпрокурор та голова Нацполіції обіцяють не зносити намети мітингувальників

Прохід до місця проведення мітингу біля Верховної Ради буде здійснюватися через рамки металошукачів. Про це написав генеральний прокурор України Юрій Луценко в Facebook.

"У спецслужб була інформація і є встановлені факти зберігання і закупівлі зброї членами незаконних формувань, що знаходяться серед мітингуючих. Саме цим пояснюються посилені заходи безпеки МВС. Їхня задача - безпека учасників мітингу, Києва і країни", - написав він.

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При цьому Луценко наголосив, що "ніякого зносу наметів не буде". "Але для уникнення провокацій та для безпеки самих мітингуючих вхід в зону мітингу буде здійснюватися через рамки металошукачів", - додав генпрокурор.

"Знаю точно і в свій час доведу, що частина організаторів акції протесту зробили ставку лише на провокації", - зазначив Луценко.

Голова Нацполіції України Сергій Князєв також заявив, що правоохоронці діятимуть в рамках правового поля і не планують «жодних радикальних дій для розгону наметового містечка», передає Громадське.

«Заходи, які були здійснені Національною поліцією, тільки для забезпечення безпеки громадян... В усі дні, коли відбуватимуться акції на Площі Конституції, такі заходи будуть здійснюватись», — сказав він.

На запитання журналістів, чи буде відбуватись «зачищення» урядового кварталу, зокрема проїжджої частини вулиць, де встановлені намети, Князєв сказав: «Будь яких радикальних заходів із зачищення, звільнення чи інших дій ми не плануємо... Законність розміщення наметів розглядається, в першу чергу, міською адміністрацією, і тільки після цього ми можемо застосовувати якісь заходи».

Як повідомляв УНІАН, зранку під Верховною Радою відбувається мітинг, учасники якого вимагають скасування депутатської недоторканності, внесення змін до виборчого законодавства, а також створення Антикорупційного суду. Організаторами акції виступають партії «Об'єднання «Самопоміч», ВО «Батьківщина», «Рух нових сил», «5.10», ВО «Свобода», «Національний корпус», «Правий сектор» і низка громадських організацій.