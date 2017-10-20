У наметовому містечку під Радою перебувають близько 200 осіб

У наметовому містечку поблизу Верховної Ради України перебувають близько 200 осіб. Як передає кореспондент УНІАН, ніч на акції за «велику політичну реформу» пройшла спокійно, без інцидентів і сутичок.

Близько 9.00 на розі вулиць Грушевського та Садової відбувся молебень.

У таборі працюють польові кухні, мітингувальники готують сніданок.

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Зі слів учасників акції, організатори мають намір перемістити наметовий табір з проїжджої частини вулиці Грушевського до Маріїнського парку, щоб розблокувати рух транспорту.

По периметру будівлі парламенту залишається кордон нацгвардійців, як і на підступах до наметового містечка. Правоохоронці чергують у повній амуніції, у шоломах та зі щитами.

Ситуація спокійна, мітингувальники не вдаються до агресивних дій.

Як повідомляв УНІАН, активісти налаштовані захищати наметовий табір під Радою від можливого розгону.

Біля Верховної Ради України 17 жовтня розпочалася акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і змінити виборче законодавство. Активісти розбили там наметове містечко.