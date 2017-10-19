Активісти налаштовані захищати наметовий табір під Радою від можливого розгону

Активісти, які з 17 жовтня мітингують біля Верховної Ради з вимогами зняти депутатську недоторканість, створити Антикорупційний суд та прийняти нове законодавство щодо виборів народних депутатів, налаштовані захищати наметовий табір вночі від можливого розгону правоохоронцями.

Як передає кореспондент УНІАН, на вулиці Грушевського навпроти готелю Київ активісти вишукували оборонну колону з щитами у руках біля кордону правоохоронців та готові захищати територію наметового табору.

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Перед цим правоохоронці у повному захисному спорядженні перекрили прохід через металевий паркан та вишукувалися у близько 5 рядів. Вони стоять обличчям до колони мітингувальників.

Народні депутати від "Самопомочі" Єгор Соболєв на Семен Семенченко переконували активістів не піддаватися на провокації, а правоохоронців - не йти у наступ.

Активісти вигукують гасла "Разом і до кінця", "Революція" та інші. Обидві сторони виглядають налаштованими не полишати своїх позицій.

Водночас, на протилежній стороні кордону силовиків біля готелю "Київ" активісти через блокування не можуть пройти на територію наметового табору з великою партією пінополістирольних плит (пінопласту) та декількома наметами.

Також, близько 20 хвилин правохоронці тримали активістів з пінопластом в оточенні, але потім зняли кільце.

Як повідомляв УНІАН, біля Верховної Ради України 17 жовтня розпочалася акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і змінити виборче законодавство. Активісти розбили там наметове містечко.