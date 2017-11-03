В Одеській області екс-співробітник СІЗО отримав термін за постачання арештантам наркотиків

Шість років в'язниці з конфіскацією майна - такий вирок виніс суд колишньому конвоїру Ізмаїльської колонії, який постачав арештантам наркотики, повідомили в прес-службі обласної прокуратури.

Читайте такожВ Одеському СІЗО після жорстокого вбивства співробітниці б'ють арештантів – капеланТаким чином суд задовольнив клопотання державного обвинувачення у цьому кримінальному провадженні.

Слідство встановило, що пенітенціарій, використовуючи своє службове становище, у липні 2015 року незаконно поставив арештантам два згортки з метадоном, каннабісом і прекурсором, і отримав за це гроші.

Підсудний визнаний винним в незаконному переміщенні наркотичних і психотропних речовин на територію Ізмаїльської установи виконання покарань для їх подальшого збуту (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 Кримінального кодексу).