В Одеській області екс-співробітник СІЗО отримав термін за постачання арештантам наркотиків
Шість років в'язниці з конфіскацією майна - таке покарання обрав суд колишньому конвоїру Ізмаїльської колонії.
Шість років в'язниці з конфіскацією майна - такий вирок виніс суд колишньому конвоїру Ізмаїльської колонії, який постачав арештантам наркотики, повідомили в прес-службі обласної прокуратури.
Читайте такожВ Одеському СІЗО після жорстокого вбивства співробітниці б'ють арештантів – капеланТаким чином суд задовольнив клопотання державного обвинувачення у цьому кримінальному провадженні.
Слідство встановило, що пенітенціарій, використовуючи своє службове становище, у липні 2015 року незаконно поставив арештантам два згортки з метадоном, каннабісом і прекурсором, і отримав за це гроші.
Підсудний визнаний винним в незаконному переміщенні наркотичних і психотропних речовин на територію Ізмаїльської установи виконання покарань для їх подальшого збуту (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 Кримінального кодексу).