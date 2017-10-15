Ув'язнений в Одеському СІЗО порізав собі горло - правозахисники





Ув'язнений в Одеському СІЗО порізав собі горло. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомило громадське об'єднання «Альянс української єдності» на своїй офіційній сторінці в соцмережі Fecebook.

«11 жовтня 2017 року під час етапування ув'язнених з Одеси до Запоріжжя нацгвардійці, які здійснювали конвоювання, побили ув'язнених!!! Відомо, що один із засуджених, протестуючи проти свавілля, перерізав собі горло і живіт», - йдеться в повідомленні.

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Дану інформацію поки що не коментують ні в Південному міжрегіональному управлінні Державної пенітенціарної служби України, ні в правоохоронних органах області.