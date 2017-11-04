У Польщі українцю за вбивство земляка загрожує довічний термін

У Польщі висунули звинувачення у вбивстві українця, напавшему з ножем на свого земляка; затриманому втікачеві загрожує довічне позбавлення волі.

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Про це повідомляє Польське радіо з посиланням на окружну прокуратуру в Ґданську.

Згідно з повідомленням, в середу ввечері, 1 листопада, у Ґданську в результаті ножових поранень помер 49-річний громадянин України. Того ж вечора поліція затримала чотирьох учасників інциденту, однак головний підозрюваний зник. Його затримали на наступну добу в Медиці, на кордоні з Україною.

Як повідомили в прокуратурі, обидва чоловіки були знайомими. Жертва допомогла своєму колезі прибути до Польщі на роботу. Між ними сталася сварка, яка і довела до нападу.

Слідчі звернуться із клопотанням про застосування тимчасового арешту щодо винуватця. 38-річному вбивці загрожує довічне позбавлення волі.