В Польщі зарізали українця: у вбивстві підозрюють чотирьох його співвітчизників (відео)

Прокуратура польського Ґданська підозрює чотирьох громадян України у вбивстві свого співвітчизника у Польщі. Про це в коментарі УНІАН повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

"За інформацією поліції міста Ґданськ, 1 листопада 2017 року в Ґданську вбито громадянина України, який проживав у цьому ж місті", - сказав дипломат.

"Рішенням прокурора прокуратури міста Ґданськ затримано до вияснення обставин і причин цього трагічного випадку чотирьох громадян України, які підозрюються у вбивстві співвітчизника. Провадження у справі здійснює комендатура поліції міста Ґданськ", - сказав Кирилич.

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За словами дипломата, консульство України у Ґданську підтримує постійний контакт з компетентними органами цього міста і тримає це питання на особливому контролі.

Як повідомляв УНІАН, за даними польського телеканалу TVN24, у Ґданську невідомий завдав чотири ножевих поранення в живіт 49-річному українцю. Травми виявилися несумісними з життям.

Поліція затримала чотирьох інших українців віком від 25 до 40 років. Усі вони перебували у стані алкогольного сп'яніння. На думку поліції, один з них відповідальний за вбивство. Найбільш імовірна версія - суперечка між нападником і жертвою. Трагедія сталася 1 листопада о 17.30 за місцевим часом. Українця було госпіталізовано, але він помер.