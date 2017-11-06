СБУ затримала колишнього бойовика "ЛНР", який приїхав із Росії відвідати родичів

На Харківщині СБУ затримала чоловіка, якого підозрюють в участі у незаконних бандитських формуваннях терористичної організації «ЛНР». Як повідомили УНІАН у прес-центрі управління СБУ в Харківській області, 27-річний харків’янин був затриманий наприкінці жовтня.

Читайте такожОдеський суд звільнив від кримінальної відповідальності екс-бойовика "ДНР"

За відомостями прес-центру, чоловік з листопада 2014 року до травня 2015 року перебував у лавах незаконного збройного формування «Тріумф». У складі бандформування він особисто брав участь у бойових діях проти сил АТО на території Луганської області.

Правоохоронці затримали бойовика під час спроби перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску. Оперативники спецслужби задокументували, що зловмисник прибув до обласного центру, щоб відвідати своїх родичів та повернутися до Росії.

На цей час відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу. Зловмиснику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.