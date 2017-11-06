На Чернігівщині померла найстаріша українка (відео)

В Україні у віці 117 років померла найстаріша бабуся Христина Нагорна з Чернігівщини. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка Алла Скорик.

Читайте такожНа Волині на 112 році життя померла найстарша жителька області

"Насичене в бабусі було життя. Жарт хіба - народитися у 1900! Царя пережила, 2 світові війни, комуністів, застала 5-го президента вже незалежної України! Тричі одружена, в неї понад 100 років трудового стажу, бо людей приймала до останніх днів, й у в’язниці встигла посидіти...", - йдеться у повідомленні журналістки.

ЗМІ повідомляли, що бабуся претендувала на статус "найстарішої у світі". Проте для цього потрібно було знайти першоджерела, які б підтвердили дату її народження.

Як повідомляв УНІАН, у вересні на Ямайці померла найстаріша мешканка Землі Вайолет Мосс-Браун.