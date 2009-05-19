Долар на міжбанку падає

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,6050/7,6425, на 11:00 звузився спред – 7,6100/7,6250, а на 12:00 ціни знизилися до 7,6090/7,6190. До закриття цінові рівні встановилися на значеннях 7,6020/7,6150 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,о 15:00 Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією за валютною парою долар-гривня 7,6200/7,7000.

Рублевий ринок відкрився на рівнях котируваннями 0,2380/95, на 11:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2383/0,2393, а на 12:00 піднялися до 0,2387/0,2394. До закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2387/0,2393. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 31,8300 (-0,3450).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3595/1,3597, а на 16:00 підвищилися до 1,3623/1,3625. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,3180/10,3620, на 11:00 ціни встановилися на значеннях 10,3365/10,3640, а на 12:00 пішли вгору – 10,3670/10,3905. До закриття торгової сесії цінові показники щодо євро-гривні відкотилися до 10,3530/10,3735.