Проблемні банки: хроніка подій

«Дело» з’ясувало, в яких банках з тимчасовою адміністрацією приймають платежі за комунальні послуги і як швидко фінустанови проводять такі трансакції

«Надра»

У колл-центрі банку «Надра» запевили, що комунальні платежі проводяться вже наступного дня після оплати. «Саме ці платежі проходять без затримок наступного дня, а комісію ми за такі операції зараз не беремо», — повідомила дівчина.

«Київ»

Комісію за оплату комунальних послуг банк «Київ» стягує у розмірі 1 гривня за кожну платіжку. «У вас, швидше за все, буде 3 платіжки: квартира, телефон і кабельне телебачення. Додайте до загальної суми 3 гривні — ось скільки ви заплатите. Зате платежі дійдуть вчасно (наступного дня після оплати), і в черзі стояти не будете», — запевняє співробітниця банку.

Укрпромбанк

Укропромбанк візьме комісію в тому випадку, якщо клієнт платитиме готівкою. За кожен переказ доведеться заплатити 2 гривні. «Якщо у вас є наша платіжна картка, тоді оплата комунальних платежів буде безкоштовною», — пояснила співробітниця фінустанови. Платежі йдуть наступного дня. «Ми не затримуємо оплату комунальних послуг, гроші підуть наступного дня. Але звернете увагу, що каса, яка приймає такі платежі, працює до 16.00», — попередила дівчина.

Західінкомбанк, «Родовід» і «Дністер»

Західінкомбанк, Родовід Банк і банк «Дністер» не стягують жодних комісій за оплату комунальних послуг. «Всі комунальні платежі ми приймаємо безкоштовно, тому що у нас є договори з цими контрагентами», — пояснили в київському філіалі Західінкомбанку. Таку ж відповідь дали у відділеннях банків «Родовід» і «Дністер».

У Західінкомбанку гроші підуть наступного дня після оплати. А «Родовід» відправляє платіжки увечері після 16.30, коли закривається каса. У банці «Дністер» повідомили, що відправляють платежі за «комуналку» в день оплати.

«БІГ Енергія» і «Національний стандарт»

Банки «БІГ Енергія» і «Національний стандарт» не приймають і не проводять жодних платежів. «Поки тимчасовий адміністратор не розібрався з ситуацією, ми нічого не проводимо. Можливо, щось зміниться за тиждень або два», — сказала касир банку «Національний стандарт».

«Національний кредит»

Банк «Національний кредит» проводить оплату всіх платежів, у тому числі і комунальних. «Якщо ви встигнете зайти до нас до обіду, то платіж відправимо сьогодні. Інші проводитимемо наступного дня», — пояснила співробітниця банку. «Національний кредит» не бере комісій за такі платежі.

БРР

Банк регіонального розвитку відправляє комунальні платежі на третій день. З переваг можна відзначити, що в БРР — усі комунальні платежі проводяться безкоштовно.

«Арма»

Офіційно банк «Арма» приймає комунальні платежі, але самі ж співробітники банку відмовляють клієнтів від цього. «Краще не платіть поки через нас. Зараз такі затримки, що можуть відключити телефон», — сказала по секрету одна зі співробітниць фінустанови.

Трансбанк

Трансбанк проводить оплату за квартиру, телефон і телебачення безкоштовно, а платежі обіцяє провести наступного дня. Втім у банку попереджають, що далеко не всі призначення платежів проходять швидко. «Багато клієнтів пишуть заяви, тому що платежі затримуються або не доходять. Але це не стосується комунальних послуг. З ними поки проблем не було», — повідомила співробітниця цієї фінустанови.

З`ясувати умови прийому комунальних платежів в банках «Європейський», «Причорномор`я» і Одесса-банку не вдалося. За телефонами колл-центрів і відділень вчора ніхто не відповів.