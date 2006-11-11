12 листопада в Криму відкривається сезон полювання на хутрового звіра - зайця-русака, лисицю, єнотоподібного собаку і куницю кам`яну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради міністрів АРК із посиланням на Республіканський комітет з охорони навколишнього природного середовища, до 15 січня 2007 року дозволене полювання на зайця-русака, лисицю і єнотоподібного собаку, до 29 січня - індивідуальне полювання з лайками на куницю кам`яну.

Охота на зайця-русака, лисицю і єнотоподібного собаку дозволена по неділях. Для власників мисливських собак (гончих, нірних) для полювання на лисицю і єнотоподібного собаку встановлений додатковий день полювання - субота.

Кожен мисливець може вполювати одного зайця-русака на день, для єнотоподібного собаки і лисиці ліміт не встановлений.

Охота на зайця-русака, єнотоподібного собаку і лисицю проводиться за відстрілочними картками, які видаються користувачами мисливських угідь. На куницю кам`яну полювати можна за ліцензіями, відповідно до затверджених Міністерством охорони навколишнього природного середовища України лімітів добування (відстрілу, вилову) хутрових звірів у сезон полювання 2006/2007 року.

В період сезону полювання Рескомприроди Криму і Рескомліс Криму посилюють контроль за дотриманням користувачами мисливських угідь норм і планів добування хутрового звіра. У взаємодії з органами внутрішніх справ лісова охорона, державні екологічні інспекції і єгерська служба проводять заходи з охорони мисливського фонду від браконьєрів, контролюють дотримання правил полювання, техніки безпеки і ветеринарно-санітарних умов.

Щоб не допустити зниження чисельності хутрового звіра в угіддях, користувачі встановлюють показники пропускної спроможності і узгоджують їх з контролюючими органами.

Мисливцям слід пам`ятати про можливі випадки захворювання дичини на сказ (особливо лисиць) й інших небезпечних захворювань, дотримуватися профілактичних заходів при полюванні і обробці трофеїв.

Перед початком полювання мисливці зобов`язані пройти реєстрацію на єгерських пунктах, а після закінчення полювання - проводити облік впольованої ними дичини в контрольних картках.