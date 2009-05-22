Проблемні банки: хроніка подій

«Дело» з`ясувало, як можна забрати з проблемного банку діючий депозит або вклад, термін якого закінчився

Найпоширеніший спосіб зняти кошти з депозиту в банку з тимчасовою адміністрацією — знайти позичальника, який виплачує банку кредит, і продати йому вклад зі знижкою. Знайти прийнятний варіант обміну можна, скориставшись послугами спеціалізованих посередників, наприклад, Української біржі депозитів, кредитно-депозитної біржі або будь-яким іншим інтернет-ресурсом, який «зводить» позичальників і вкладників.

Банк Надра

Банк «Надра» не надає своїм клієнтам можливості проводити переведення коштів з депозиту в рахунок погашення кредиту іншої людини. «Наш банк не пропонує такої послуги. Погасити кредит ви можете тільки своїм депозитом, відкритим у банку «Надра», — каже співробітник контакт-центру банку. Переоформити кредит третьої особи на себе також не можна. Втім, незважаючи на таку заборону, домовитися з банком «Надра» все-таки можна. «Офіційно вони не дозволяють робити взаємозалік кредитів і депозитів, тому що їм вигідніше, щоб по кредиту платили «живими» грошима, але варіанти існують. Я не стверджую, що обміняти депозит на кредит можна в будь-якому відділенні, але домовитися з ними можна», — розповів один з фінансових брокерів, який займається обміном депозитів.

Пропозицій як на продаж, так і на купівлю вкладів у банку «Надра» величезна кількість. Наприклад, на сайті Української біржі депозитів виставлено на продаж 540 вкладів, на купівлю депозиту подано 730 заявок. Розмір дисконту по депозитах в банку «Надра» коливається від 15% до 50%.

Банк Київ

Асортимент вкладів банку «Київ», виставлених на продаж, трохи скромніший, ніж у банку «Надра» — 130 пропозицій. Охочих придбати внесок всього 35 осіб. Більшість пропозицій стандартні: «Куплю/продам депозит з дисконтом». Іноді попадаються оголошення щодо обміну коштів на автомобіль або квартиру. «Продам депозит або обміняю на квартиру. Сума депозиту — 120 тисяч гривень і 7 тисяч доларів», — йдеться в одному з оголошенні.

Укрпромбанк

Банк підходить до кожного випадку індивідуально. Теоретично, погасити кредит чужим депозитом можна, але таке рішення приймаються в головному офісі. «Якщо ви знайшли партнера, то підходьте у відділення з договорами, напишіть заяву. У нас індивідуальний підхід до кожного випадку», — говорить співробітниця фінустанови.

Охочих продати депозит в Укрпромбанку більше, ніж тих, хто міг би його купити. Віддадуть свій вклад 450 клієнтів з дисконтом від 15% до 40%, а ось придбати депозит на погашення кредиту зі знижкою від 30% до 50% згодні 293 людини.

Родовід Банк

Як і в Укрпромбанку, в Родовід Банку до питання взаємозаліку кредитів і депозитів підходять індивідуально. «Кожна заява розглядається індивідуально. Головне, щоб термін депозиту не закінчився до 16 березня (дати введення тимчасової адміністрації)», — пояснює співробітник контакт-центру. Щоб провести обмін, позичальникові і вкладникові потрібно написати відповідну заяву.

На сайті Української біржі депозитів розміщено більше 160 пропозицій з продажу вкладів Родовід Банку, на купівлю — 127 оголошень. «Продам депозит 100 тисяч гривень з дисконтом в 20% або обміняю з моєю доплатою на земельну ділянку в Києві (Осокорки) або в іншому місці, до 2500 доларів за сотку», — свідчить одне з оголошень. Середній дисконт по гривневих депозитах складає 20-30%, а за валютним вкладом можна втратити до половини всієї суми.

Клієнти дрібніших банків не так активні. Кошти в банку «БІГ Енергія» готові продати 28 вкладників, в Трансбанку, Захудінкомбанку і БРР по 10, в банку «Європейський» — 13 осіб, банку «Причорномор`я» — 6, банку «Арма» — 3, в банку «Національний кредит» всього 1 вкладник. Активності вкладників Одеса-Банку, банків «Дністер» і «Національний стандарт» взагалі не спостерігається.