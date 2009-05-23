Залізниці СНД і Балтії встановили штрафи за спізнення поїздів

22 травня в Мінську підписано Угоду про економічну відповідальність за передачу міжнародних пасажирських потягів з порушенням графіка руху через міждержавні стикові пункти.

Як повідомляє прес-служба ВАТ «Російські залізниці», підписання угоди відбулося в рамках Ради з питань залізничного транспорту держав-учасниць СНД і Балтії.

Нагадаємо, в засіданні ради також взяв участь генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК.

Як наголошується в повідомленні, угода встановлює економічну відповідальність за передачу з порушенням графіка руху пасажирських поїздів через міждержавні стикові пункти. "Облік запізнень пасажирських поїздів через міждержавні стикові пункти здійснюватиметься відповідно до єдиної інструкції і розроблених на її основі двосторонніх договорів і вестиметься кожною із залізничних адміністрацій. За умовами угоди за кожну передачу пасажирських потягів через міждержавні стикові пункти із запізненням залізнична адміністрація, яка допустила запізнення, нестиме економічну відповідальність", – йдеться в повідомленні.

Розрахунки за запізнення пасажирських поїздів проводитимуться за єдиною ставкою – 200 швейцарських франків за кожні повні 30 хвилин запізнення. Також у документі визначено ряд випадків, при виникненні яких економічна відповідальність не застосовується.

Угода набуде чинності з моменту введення в дію єдиної інструкції з обліку передачі міжнародних пасажирських поїздів через міждержавні стикові пункти. Узгодження інструкції відбудеться в другому півріччі 2009 року.