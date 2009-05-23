За підсумками травня зросте виплавка сталі

Міністерство промислової політики України прогнозує за підсумками травня зростання виплавки сталі на українських металургійних підприємствах на 8-9%, порівняно з квітнем цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр промислової політики України Володимир НОВИЦЬКИЙ на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

(У квітні на українських метпідприємствах було виплавлено 2 млн. 144 тис. тонн сталі, що на 10% менше, ніж у березні ц.р. У січні-квітні 2009 року обсяги виплавки сталі в Україні становили 8 млн. 960 тис. тонн, порівняно із січнем-квітнем 2008 року виробництво сталі скоротилося на 5 млн. 724 тис. тонн (на 39%) - УНІАН)

За словами В.НОВИЦЬКОГО, в червні обсяги виплавки сталі збережуться на рівні травня, що впливає з підписаних метпідприємствами контрактів на постачання сталі.

Згідно з прогнозами Мінпромполітики, виробництво металопрокату за підсумками травня збільшиться на 1-2%. (У квітні цього року виробництво металопрокату в Україні становило 2 млн. тонн, що на 8,6% менше, ніж у березні ц.р. - УНІАН).