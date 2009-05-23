Погода на 24 травня

Завтра, 24 травня, в Україні утримається прохолодна дощова погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, очікується мінлива хмарність. На більшій частині території України невеликі; у східній частині Криму та Приазов`ї помірні короткочасні дощі з грозами, вночі та вранці місцями сильні дощі подекуди град. В західній частині переважно без опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, у східній половині місцями пориви та шквали 15-22 м/с.

Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів місцями 13-16°; вдень 16-21°, на Закарпатті та півдні Одеської області 22-24°; в Карпатах вночі 1-6°, вдень 8-13°.

У Києві та Київській області невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі по області 7-12°, вдень 16-21°; у Києві вночі 7-9°, вдень 17-19°.