Більшість анонімних "телефонних терористів" мають російське походження - СБУ

13:17, 16 листопада 2017
Суспільство
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Зловмисники організували маршрутизацію міжнародного трафіку поза центрами комутації.

Лише за останній тиждень зафіксовано 28 таких повідомлень / Фото sj carey via Flickr.com

Співробітники Служби безпеки протягом останнього часу викрили низку спецоперацій, розроблених російськими спецслужбами у рамках гібридної війни проти України, зокрема, різкого зростання кількості «телефонного тероризму».

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, правоохоронці встановили, що зловмисники, використовуючи спеціалізоване телекомунікаційне обладнання, організували маршрутизацію міжнародного трафіку поза центрами комутації.

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«Так, за допомогою ІР-телефонії вони маскували виклики під звичайні місцеві телефонні розмови з підміною оригінального номера абонента. Саме таким чином з території країни-агресора, тимчасово окупованих та анексованих територій України надходили неправдиві телефонні повідомлення про мінування об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей у різних регіонах України», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що лише за останній тиждень зафіксовано 28 таких повідомлень.

«Зазначене свідчить про продовження російськими спецслужбами тактики залякування населення України у рамках гібридної війни, спрямованої, зокрема, на штучне загострення соціально-політичної ситуації в державі», - наголосили в СБУ.

За даними відомства, лише в столиці протягом року оперативники спецслужби встановили 33 особи, які систематично здійснювали неправдиві повідомлення про мінування.

В СБУ нагадали, що незалежно від мотивів «телефонних терористів» їхні дії кваліфікуються згідно зі статтею 259 Кримінального кодексу України. Відповідно до цієї статті хибне повідомлення про мінування будь-яких об'єктів власності карається позбавленням волі на строк від двох до шести років. За повторний такий дзвінок зловмисника може бути засуджено до позбавлення волі терміном від чотирьох до восьми років.

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