В Одесі представлено нового командувача військ оперативного командування «Південь» Сухопутних військ Збройних сил України Олега Вишневського.

Читайте такожВ Одесу прибув італійський есмінець Luigi Durand de la Penne (фото, відео)Як повідомили УНІАН у командуванні «Південь», командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-лейтенант Сергій Попко представив особовому складу оперативного командування «Південь» нового командувача цього органу військового управління генерал-майора Вишневського.

Раніше цей офіцер займав посаду начальника штабу - першого заступника командувача військ командування «Південь».

Представляючи нового командувача, Попко висловив тверде переконання, що зміна в керівництві командування пройде швидко, без порушення напруженого графіка бойової і повсякденної діяльності.

Він також окреслив присутнім військовослужбовцям особливості і нові вимоги вищого командування щодо подальшої організації роботи та служби, як у місцях постійної дислокації, так і при виконанні бойових завдань на сході країни.

На цій посаді Вишневський замінив Андрія Грищенка, якого було призначено у квітні 2016 року.

Довідка УНІАН. Оперативне командування «Південь» - об'єднання Сухопутних військ ЗС України, створене в 1998 році на базі Одеського військового округу, який об'єднував 9 областей України - Одеську, Кіровоградську, Миколаївську, Херсонську, Дніпропетровську, Запорізьку, Харківську, Луганську і Донецьку, а також - АРК Крим.