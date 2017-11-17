Захист у "справі 26 лютого" подав клопотання про допит Чубарова і Чийгоза - ЗМІ

Під час засідання підконтрольного Кремлю суду у Сімферополі сторона захисту у «справі 26 лютого» подала клопотання про допит голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова і його заступника Ахтема Чийгоза. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Читайте такожЧийгоз оцінив, як змінилася Україна за час його перебування у російському полоніЗгідно з повідомленням, адвокати також подали клопотання про отримання від контрольованого Москвою «верховного суду Криму» копій протоколів засідань і вироку щодо Ахтема Чийгоза.

Повідомляється, що суд взяв перерву для винесення рішення за клопотаннями до 11:00 20 листопада.

У 2015 році на півострові почали судити групу кримськотатарських активістів за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України біля стін будівлі Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Їх звинувачують в участі у масових заворушеннях.

Пізніше суд розділив «справу 26 лютого» на дві: окремо – стосовно одного з лідерів кримськотатарського національного руху Чийгоза і стосовно інших фігурантів процесу – Алі Асанова, Мустафи Дегерменджі, Ескендера Кантемірова, Талята Юнусова, Ескендера Емірвалієва, Арсена Юнусова і Ескендера Небієва.

13 листопада підконтрольний Кремлю суд у Сімферополі переніс плановане засідання у «справі 26 лютого» на 17 листопада через зайнятість судді в іншому процесі.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня 2017 року так званий «верховний суд Криму» засудив Чийгоза до 8 років ув'язнення в колонії. Окупаційна влада звинуватила його в організації масових заворушень на території Криму.

25 жовтня голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров повідомив, що Чийгоза та іншого його заступника Ільмі Умерова видали Туреччині, 27 жовтня Умеров та Чийгоз прибули до Києва.