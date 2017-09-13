Чийгоз: наше право на свободу і любов до Батьківщини є небезпекою для російської влади

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз підкреслює, що кожен кримський татарин і кожен українець повинні розуміти, що їх право на свободу і любов до Батьківщини є «загрозою для російської влади».

Читайте такожРосійська влада знову чинить репресії у Криму: Amnesty International вимагає від РФ негайно звільнити ЧийгозаПро це йдеться в датованому 12 вересня зверненні Чийгоза до учасників мітингу на його підтримку, який планується провести в Києві 13 вересня. Звернення розміщено на сторінці голови Меджлісу Рефата Чубарова у Facebook.

«11 вересня слухав вирок. Скільки цинізму, брехні, і головне, страху за кожним вимовленим словом і діями суддів, влади Росії перед силою, мужністю, рішучістю мого народу», - зазначив він.

Чийгоз додав, що «їх дратує, лякає справжній патріотизм, який їм не зрозумілий і не притаманний».

«Їм зручно прикриватися лжепатріотизм, просоченим гнилим націонал-шовінізмом, який насаджується ними не лише своєму народу», - підкреслив він.

За його словами, «кожен кримський татарин, кожен українець повинен розуміти, що наше право на свободу, гідне життя і любов до Батьківщини є небезпекою для російської влади».

«Вирок увібрав в себе безвихідь і злобу колаборантів. Але їх радість передчасна. Їм не вдасться зробити головною цінністю брехню і підлість. Їм ніколи не бути авторитетами народу», - резюмував Чийгоз.

Як повідомляв УНІАН, Чийгоз був затриманий у січні 2015 роки за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти.

Окупаційна влада звинуватила Чийгоза в організації масових заворушень.

11 вересня 2017 так званий «Верховний суд» окупованого Криму засудив Чийгоза до 8 років позбавлення волі.

12 вересня адвокат Чийгоза Микола Полозов заявив, що подав дві апеляційні скарги і вимагає скасувати вирок нелегітимного суду, винесений його підзахисному. Захист після розгляду апеляції Верховним судом РФ на цей вирок має намір звернутися до Європейського суду з прав людини.