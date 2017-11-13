Умеров заявляє, що йому не відомо, чи існує заборона окупаційної влади на відвідування Криму

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров заявляє, що йому не відомо, чи існує заборона окупаційної влади Російської Федерації на відвідування Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

Один із лідерів кримськотатарського народу розповів про обставини, як його відправили з Криму до Туреччини.

«Я ж перебував під підпискою про невиїзд, знаходився вдома, а в останні дні на стаціонарному лікуванні в лікарні. Й мене обманом витягнули з палати, й привезли до Сімферополя замість офісу Федеральної служби виконання покарань, де нібито я повинен був ознайомиться з указом президента (Російської Федерації - УНІАН) про помилування, мене привезли в аеропорт і через Анапу відправили до Анкари», - зазначив Умеров.

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«На рахунок того, щоб повернутися, мені ніхто не ставив умов. Я ще раз кажу, ніхто зі мною жодного разу на цю тему не розмовляв, тому я не знаю, чи є заборона на в'їзд до Криму, й дізнатися це скоріше за все доведеться методом «тику», тобто я поїду, а там видно буде. Я хочу насправді жити в Криму», - повідомив він.

Також Умеров вважає, що небезпека при поверненні до Криму «в будь-якому випадку існує».

«Може бути новий арешт, може бути нова кримінальна справа, а можливо ще й та кримінальна справа (попередня - УНІАН) не закрита», - додав Умеров.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня так званий «верховний суд Криму» засудив заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза до 8 років ув'язнення в колонії. Окупаційна влада звинуватила його в організації масових заворушень на території Криму.

А 27 вересня так званий «Сімферопольський районний суд» визнав Умерова винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії й засудив до двох років колонії-поселення. Також йому на два роки заборонили займатися громадською діяльністю.

25 жовтня Чийгоза й Умерова, раніше засуджених в окупованому Криму, Росія видала турецькій стороні.

27 жовтня їх доставили до України.