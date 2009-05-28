Проблемні банки: хроніка подій

«Дело» з`ясувало, в яких проблемних банках можна орендувати сейф і в скільки це обійдеться клієнтові.

З початком активної фази фінансової кризи кількість вільних банківських сейфів різко зменшилася — населення знімало кошти з депозитів і перекладало їх у банківські сейфи. Знайти відповідний сейф стало практично неможливо. Прийнятний вибір є тільки в банках з тимчасовою адміністрацією, та й те далеко не завжди.

Відразу варто відзначити, що тимчасова адміністрація і введення мораторію на задоволення вимог кредиторів до сейфів не мають ніякого відношення — доступ клієнта до них залишається відкритим. «Різниці між нормально працюючим банком і банком з введеною тимчасовою адміністрацією відносно банківських сейфів немає. Це просто послуга зі зберігання цінностей, і адміністратор не втручається у те, що зберігається в сейфі», — підтверджує голова правління банку «Хрещатик» Дмитро Гриджук.

Банк Київ

У головному офісі банку «Київ» по вул. Б. Хмельницького, 16-22, співробітниця запропонувала на вибір сейф від 6 до 30 сантиметрів у висоту (ширина і глибина — 30 і 45 сантиметрів відповідно). Ціна коливається від 5 до 10 гривень на добу. Залежно від терміну оренди пропонуються знижки: 20% — якщо сейф орендується на місяць, 30% — на 3 місяці, 40% — більше напівроку і 50% — у разі укладення договору більш ніж на рік. Окрім плати за оренду, доведеться залишити заставу в 300 гривень на випадок втрати ключа.

«Національний кредит»

У головному офісі банку по вул. Тургенівській, 52/58, є вільні сейфи будь-яких розмірів. Найменший (3,5х25х50 сантиметрів) обійдеться в 1,6 гривні на день (при укладенні договору на строк до 6 місяців) і 1,4 гривні (при оренді на триваліший термін). Вартість оренди найбільших сейфів (25х25х50 сантиметрів) коливається від 3,4 до 4 гривень на добу залежно від терміну договору. «У нас найдешевші ціни по Києву. Застава за ключ — всього 400 гривень, в решті банків вже беруть по тисячі», — рекламує послугу співробітник банку. За його словами, ніякої небезпеки для клієнта оренда сейфів у проблемному банку не несе. «У банку тимчасові труднощі. На сейфи це не поширюється. У вас буде доступ до цінностей в будь-який робочий час. Багато клієнтів навіть зараз продовжують договори», — додає він.

БРР

У Печерському відділенні Банку регіонального розвитку на бул. Лесі Українки, 26, є тільки невеликі сейфи (10х32,6х4,2 і 7,5х32, 6х4,2 сантиметра). На більші сейфи можна і не сподіватися. «Великих сейфів немає і не буде. Їх орендують надовго і найчастіше продовжують договори. Краще на них не розраховувати», — говорить працівниця відділення банку.

Банк Надра

Індивідуальні сейфи є тільки в головному офісі банку «Надра» по вул. Артема, 15. У фінустанові повідомили, що всі великі сейфи (25х20х30 сантиметрів) зайняті. «Їх орендують на тривалий термін, тому, якщо вам потрібний великий сейф, доведеться чекати не один місяць», — повідомив співробітник. Разом з тим дрібні і середні сейфи є в наявності. Їх вартість коливається від 4 до 8 гривень на день залежно від розміру. Система знижок у банку така ж, як і в інших фінустановах — чим більше термін, тим дешевше оренда. Користування послугою півроку коштуватиме 2,6-4 гривні на день, рік — від 2 до 3,3 гривні. За ключ необхідно внести заставу до 600 гривень.

Укрпромбанк

Фінустанова пропонує оренду сейфів в головному офісі на бул. Л. Українки, 26, і ще в 8 київських відділеннях. За словами співробітниці головного офісу, вільні сейфи у них є. Оренда строком на 3 місяці найменшого сейфу (15х33х46 сантиметрів) обійдеться в 8,4 гривні на добу, на півроку — 6,5 гривні. Застава за ключ — 500 гривень, а послуги оренди необхідно сплатити наперед за весь період.