Баранівський прагне помсти

Питання щодо заборони імпорту російської продукції тваринництва Кабінет міністрів розгляне 19 квітня, повідомив сьогодні журналістам у Києві міністр аграрної політики України Олександр БАРАНІВСЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що на сьогодні в Україні немає потреби в імпорті м’яса, оскільки, за даними Мінагрополітики спостерігається зростання виробництва тваринницької продукції. За словами О.БАРАНІВСЬКОГО, за минулий рік обсяги виробництва продукції тваринництва зросли на 115% порівняно з 2004 роком.

О.БАРАНІВСЬКИЙ також зазначив, що обмежувальні заходи щодо російської продукції тваринництва ініціюються міністерством у відповідь на рішення Росії про заборону імпорту українського м’яса.