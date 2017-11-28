Зміну митного посту на кордоні з Польщею викрили на систематичному хабарництві

На Львівщині співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою області затримали на хабарництві групу працівників (робочу зміну) митного посту «Смільниця» (Старосамбірський район).

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ у Львівській області, оперативники спецслужби задокументували передачу митникам 8 тис. грн хабара за безперешкодний пропуск автомобіля з вантажем промислових товарів.

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Разом з тим, встановлено, що митники «систематично вимагали гроші з підприємців за не створення штучних перешкод при переміщенні товарів через митний кордон України».

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, що карається позбавленням волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна).

Як повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області, двом працівникам митного посту, станом на сьогодні, вже повідомлено про підозру у злочині, вирішується питання про взяття їх під варту. Тривають невідкладні слідчі дії (обшуки, опитування та ін.).

Як повідомляв УНІАН, нещодавно головний інспектор митниці в Херсоні попався на хабарі.