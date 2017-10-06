Головний інспектор митниці в Херсоні попався на хабарі

Правоохоронці затримали головного інспектора митного поста «Херсон-порт» Херсонської митниці ДФС при одержанні неправомірної вигодиу сумі 15 600 гривень.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Автономної Республіки Крим.

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Зазначається, що інспектор був затриманий 5 жовтня працівниками прокуратури АР Крим спільно з співробітниками ГУ БКОЗ Служби безпеки України.

«Під час обшуку у його службовому кабінеті виявлено та вилучено грошові кошти, які були одержані останнім від громадянина України за безперешкодне оформлення переміщення товарів через митний кордон України на ділянці митного поста «Аеропорт «Херсон», - йдеться у повідомленні.

Також працівниками прокуратури встановлено, що державний інспектор систематично вимагав та отримував грошові кошти за безперешкодне переміщення товарів через митний кордон.

Так, 24 та 27 вересня він отримав від громадянина України грошові кошти в сумі 14 тисяч гривень.

Державного інспектора затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.