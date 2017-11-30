"Ми показали силу": джерело розповіло про першу реакцію Януковича на силовий розгін Євромайдану

Ніч на 30 листопада 2013 року тодішній президент України Віктор Янукович провів у компанії високопоставлених осіб, а його першою реакцією на силовий розгін беркутівцями студентів на Майдані були слова: "Ми показали силу".

Читайте такожПрокурори хочуть перейти до закритого режиму засідань у справі про розстріли на Майдані Про це ТСН розповіло джерело з близького оточення екс-президента для спецпроекту "По той бік Майдану".

Янукович тоді був на полюванні в Сухолуччі, в 70 км від Києва. Разом з ним були його попередники - Леонід Кравчук і Леонід Кучма, а також тодішній нардеп від Партії регіонів Вадим Новинський і кілька бізнесменів.

На ранок Януковичу спробував додзвонитися тодішній глава Адміністрації президента Сергій Льовочкін, але той усе ще був на полюванні і не брав слухавку. Янукович знав про те, що сталося на Майдані.

"Ми показали свою силу і будемо показувати її далі", - передає слова Януковича на полюванні джерело з його близького оточення.

Трохи пізніше Льовочкін передав президенту заяву про звільнення і диск з відео побиття студентів. Адміністрація президента підготувала проект заяви з анонсом відставки міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, але Янукович її не озвучив.

Центр інформаційної координації Партії регіонів розіслав тодішнім чиновникам і депутатам-регіоналам вказівки про те, як потрібно коментувати силовий розгін. Радили говорити, що потрібно провести розслідування події. Відставку Льовочкіна з посади голови АП радили пояснювати тим, що саме він віддав наказ голові КМДА Олександру Попову ставити новорічну ялинку на Майдані.

Нагадаємо, з моменту кривавого розгону в три години ночі в центрі Києва минуло чотири роки. Тоді беркутівці гналися за студентами по вулицях, били кийками. Багато хто з активістів сховався в Михайлівському Золотоверхому соборі. На наступний день на Майдан вийшло близько мільйона українців, що і стало відправною точкою багатолюдних протестів в центрі столиці.