На Дніпропетровщині бойовика "ДНР" засудили до довічного ув'язнення

Добропільський міськрайонний суд Донецької області призначив покарання раніше судимому жителю Донецька у вигляді довічного позбавлення волі за скоєння низки злочинів.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області, яка здійснювала процесуальне керівництво у справі, рішення було прийнято судом 6 грудня.

Слідством встановлено, що звільнений з місць позбавлення волі житель Донецька, не сприймаючи державну владу в Україні, вступив та брав участь у терористичній організації «ДНР».

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Зокрема, у грудні 2014 року під час виконання диверсійно-розвідувального завдання у с. Водянське Донецької області вказаний чоловік, з метою незаконного заволодіння транспортним засобом, зайшов до приватного будинку жителя села та змусив останнього віддати автомобіль. Далі зловмисник здійснив декілька пострілів у голову господаря та його дружини, спричинивши їм несумісні з життям поранення, після чого зник з місця злочину. Викрадене авто чоловік у подальшому залишив під час бойового зіткнення з українськими військовими підрозділами.

«Повертаючись на територію, підконтрольну так званій «ДНР», обвинувачений зустрів патруль Державної прикордонної Служби України. Під час перевірки документів підсудний здійснив чотири постріли у голову прикордонника з пістолету Макарова. Зловмисник виконав усі дії, направлені на вбивство військовослужбовця, проте останньому була вчасно надана медична допомога», - йдеться у повідомленні.

Крім того, прокуратурою доведено, що підсудний без передбаченого законом дозволу зберігав 5 пістолетів Макарова, не менше 32 патронів та не менше 10 гранат різного типу. Частину зброї він незаконно носив при собі, а іншу - передав членам терористичної організації «ДНР».

За даними прокуратури, його було затримано 5 січня 2015 року.

Суд визнав винним громадянина у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.115, ч.2 ст.15 ч.2 ст.115, ст.348, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.289 та ч.1 ст.263 КК України (умисне вбивство; закінчений замах на вбивство військовослужбовця у зв’язку з виконанням ним обов’язків щодо охорони громадського порядку та державного кордону; створення терористичної організації; незаконне заволодіння транспортним засобом; незаконне придбання, носіння, зберігання та передача вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу) та призначив зловмиснику покарання у вигляді довічного позбавлення волі.