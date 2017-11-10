До довічного позбавлення волі заочно засуджено трьох бойовиків «ДНР» за вбивство 16-річного жителя Краматорська Степана Чубенка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, Дзержинський міський суд виніс обвинувальний вирок трьом бойовикам, які у 2014 році за активну проукраїнську позицію вбили 16-річного юнака.

У ході досудового розслідування, що проводилось під процесуальним керівництвом Краматорської місцевої прокуратури, встановлено, що у період з 22 по 28 липня 2014 року група невстановлених осіб за попередньою змовою з учасниками незаконних збройних формувань Вадимом Погодіним, Юрієм Москальовим та Максимом Сухомлиновим у смт Горбачево-Михайлівка Пролетарського району Донецька незаконно позбавили Степана волі.

28 липня 2014 року троє бойовиків, вирішивши вбити викраденого юнака, підвели його до заздалегідь виритої в землі траншеї, поставили на коліна обличчям до неї та по черзі здійснили три постріли в голову. Від отриманих вогнепальних поранень Степан загинув на місці.

За активного втручання матері тіло юнака з тимчасово окупованої території Донецької області доставили до Краматорська, де в рамках розслідування кримінального провадження за п. 3, 12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство викраденої людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України було проведено ряд судових експертиз та зібрано вичерпні докази провини бойовиків у жорстокому вбивстві.

З метою притягнення їх до кримінальної відповідальності Краматорська місцева прокуратура скористалась новелами КПК України щодо проведення спеціального судового розгляду, на що отримала відповідне рішення суду.

Дзержинський міський суд, повністю підтримавши позицію прокуратури, засудив трьох обвинувачених до довічного позбавлення волі. Окрім цього, кожен із засуджених зобов’язаний сплатити матері вбитого хлопця по 1 млн грн.

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"Не дивлячись на те, що суд заочний - лава підсудних порожня, вбивці ховаються в Росії - рано чи пізно вбивці будуть покарані і все життя проведуть за ґратами. Справедливість восторжествує", - написав глава ВЦГА Павло Жебрівський у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України 21 липня звернулася до Генпрокуратури РФ з проханням передати одного з ватажків «ДНР» Погодіна, який по-звірячому вбив громадського активіста, воротаря краматорської молодіжної команди футбольного клубу «Авангард» Степана Чубенка.

30 липня російський блогер Олександр Тверськой повідомив, що Погодіна випустили зі слідчого ізолятора в анексованому Криму.

31 липня у Генпрокуратурі України заяивли, що не отримали офіційної відповіді від РФ щодо передачі Погодіна.