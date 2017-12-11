Чарівне перетворення: організатори показали фото оновленої новорічної ялинки в Києві
14:36, 11 грудня 2017Суспільство
6454 0
Організатори завершили монтажні роботи. Сьогодні ялинку почнуть прикрашати.
На фото видно, як змінилася новорічна красуня / Folk Ukraine в Facebook
Організатори опублікували фото головної новорічної ялинки країни після завершення монтажних робіт. Відповідні фото опубліковані на сторінці Folk Ukraine в Facebook.
Також наголошується, що прикрашати ялинку почнуть сьогодні, 11 грудня. Раніше цим планували зайнятися 10 грудня.
Нагадаємо, користувачі соцмереж розкритикували головну новорічну ялинку країни, яку вже почали встановлювати на Софійській площі в Києві. Її назвали "облысевшей" та "кривий".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter