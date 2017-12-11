Чарівне перетворення: організатори показали фото оновленої новорічної ялинки в Києві

Організатори опублікували фото головної новорічної ялинки країни після завершення монтажних робіт. Відповідні фото опубліковані на сторінці Folk Ukraine в Facebook.

Також наголошується, що прикрашати ялинку почнуть сьогодні, 11 грудня. Раніше цим планували зайнятися 10 грудня.

Нагадаємо, користувачі соцмереж розкритикували головну новорічну ялинку країни, яку вже почали встановлювати на Софійській площі в Києві. Її назвали "облысевшей" та "кривий".