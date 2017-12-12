Близько 70% неявки: в Україні завершився осінній призов на строкову службу

В Україні завершилася призовна кампанія "Осінь-2017", особливістю якої є додатковий призов громадян на строкову військову службу до лав Збройних Сил України. Про це йдеться в повідомленні управління Сухопутних військ Збройних сил України в Facebook.

"У ході проведення осінньої призовної кампанії протягом жовтня-листопада поточного року на строкову військову службу були призвані громадяни України чоловічої статі 1997-1990 років народження, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу", - йдеться у повідомленні.

Строковики проходитимуть службу у всіх регіонах України, за виключенням зони проведення антитерористичної операції. Сотні чоловіків котрі поповнили армійські лави у цей період заступлять на охорону стратегічно важливих об’єктів ЗСУ.

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Військовими комісаріатами України було призвано та направлено до військ (сил) — 12 460 осіб, у тому числі до Збройних Сил України — 8 360, Національної гвардії України — 3 500, Державної спеціальної служби транспорту — 600, тобто військові комісаріати виконали державне завдання на 100%.

"Проблеми з тими, хто уникає строкової служби у війську не бракує. Близько 70 відсотків неявки призовників до військових комісаріатів. З тих майже третина перебувають у розшуку. Тож згідно законодавства представники військових комісаріатів мають право вручати повістки будь-де. За ухиляння від обов’язкової служби у війську світить реальний термін ув’язнення – до трьох років", - нагадали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що у Львові військові комісари влаштували "полювання" на призовників.