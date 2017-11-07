У Львові військові комісари влаштували "полювання" на призовників (відео)

У Львові військові комісари влаштували "полювання" на призовників. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Комісари навідалися до юнаків, які ігнорують осінній призов. Цього разу метод обрали традиційний, відвідали адреси за місцем проживання. Разом з військовими комісарами були представники поліції та ЖЕКу.

Час обрали вечірній, щоби заскочити хлопців удома. Та під час рейду нікому не вдалося вручити повістки.

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Як повідомлялося, уночі, 4 листопада, у центрі Львова правоохоронці влаштували облаву на призовників. Під час рейду у Львові нікого примусово не затримували, тільки вручили повістки.

Голова Львівської ОДА Олег Синютка не бачить порушень в діях військових і поліцейських, які у центрі Львова провели рейд з метою виявлення юнаків-уклоністів від служби в ЗСУ.