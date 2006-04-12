Українські католики матимуть на один вихідний більше

У понеділок, 17 квітня, жителі Закарпаття, які найближчої неділі святкуватимуть католицьку Пасху, будуть відпочивати.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Закарпатської облдержадміністрації, з метою створення сприятливих умов громадянам, які святкують 16 квітня Великдень за Григоріанським календарем, рекомендовано керівникам підприємств, установ та організацій перенести для працівників, які працюють за п’ятиденним робочим тижнем з двома вихідними днями, робочий день з понеділка, 17 квітня, на інший вихідний день цього року.

Відповідне розпорядження сьогодні підписав голова ОДА Олег ГАВАШІ.