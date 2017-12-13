Втратив свідомість, 4 дні не може їсти: другий фігурант ДТП у Харкові в суді поскаржився на здоров'я (фото)

Засідання щодо переобрання запобіжного заходу другому учаснику смертельної аварії на Сумській в Харкові може не відбутися. Про це повідомляє Misto.KH.UA.

Як повідомляв УНІАН, Геннадій Дронов знаходиться в залі суду, але почати засідання не можуть через погане самопочуття. В Київський райсуд викликали швидку, зараз очікується прибуття медиків.

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За словами самого Дронова, він вже протягом чотирьох днів не може їсти, йде відторгнення їжі. Також фігурант зазначив, що по дорозі до суду він втратив свідомість. Враховуючи це, коли суддя запитала, чи може він витримати засідання, Дронов відповів позитивно.

"Якщо витримаю то так, не витримаю - прошу вибачення", - сказав Дронов.

Раніше повідомлялося, що суд Харкова продовжив на 2 місяці запобіжний захід у вигляді утримання під вартою Олені Зайцевій.