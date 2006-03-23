Напередодні виборів Семенюк виявила корупцію

Голова Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК звинуватила деяких представників Кабінету Міністрів України в спробах приватизації державних об`єктів в обхід центрального апарату Фонду держмайна. Як передає кореспондент УНІАН, глава Фонду сьогодні на прес-конференції заявила, що міністр Кабінету Міністрів України Богдан БУЦА 15 березня 2006 року напряму, без повідомлення центрального апарату Фонду держмайна, звернувся до регіонального відділення ФДМУ в Полтавській області з проханням включити в перелік об`єктів, які будуть приватизовуватися в 2006 році, об`єкт незавершеного будівництва - санаторій «Удай».

На думку В.СЕМЕНЮК, саме спроби Кабінету Міністрів в обхід центрального апарату Фонду держмайна провести приватизацію держоб’єктів, а також невиконання Фондом доручень уряду з приватизації «Укртелекому» і НЗФ стали причинами для проведення Кабміном перевірки діяльності Фонду, а також призвели до зменшення його фінансування.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 березня, В.СЕМЕНЮК повідомила, що Кабінет Міністрів України почав перевірку діяльності Фонду державного майна України у зв`язку з невиконанням ним доручень уряду щодо приватизації державних пакетів ВАТ «Укртелеком» і ВАТ «Нікопольський завод феросплавів». За її словами, «невиконання даних доручень не подобається деяким працівникам Кабміну». «На сьогодні, відповідно до листа, який надійшов від міністра Кабінету Міністрів України Богдана БУЦИ, створено робочу групу, яка проводить поголовну перевірку роботи Фонду держмайна», - повідомила В.СЕМЕНЮК. «Фактично, сьогодні йдуть виклики на допити працівників Фонду, щодо їх діяльності, відверто блокується робота Фонду з претензійної роботі, інвентаризації майна, претензійної роботи з виконання інвестзобов`язань», - заявила голова Фонду.

При цьому В.СЕМЕНЮК зазначила, що на сьогоднішній день приватизація «Укртелекому» і НЗФ заборонена чинним законодавством.