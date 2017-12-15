Головний тренер житомирського ФК "Полісся" Мазяр йде на іншу роботу — голова ОДА

Головний тренер футбольного клубу «Полісся» ( Житомир) переходить на іншу роботу. Про це сьогодні на своїй сторінці у Facebook написав голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич.

«Сьогодні мав розмову із головним тренером ФК "Полісся" з Житомира Володимиром Мазяром. Ми вирішили розірвати контракт – коли у листопаді домовлялися про співпрацю, то додатково уклали «джентльменську угоду» про те, що відпустимо Володимира Мазяра у разі надходження хорошої пропозиції від зарубіжного клубу», - розповів Гундич.

На його переконання, наразі йдеться про кар'єрний ріст Мазяра.

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«Так і сталося! Головний тренер «Полісся» за кордоном тренуватиме клуб Прем’єр-ліги. Вважаю, що це серйозна пропозиція в розвитку кар’єри, від якої відмовлятися не можна. Це ще раз підтверджує те, що ми вибрали професіонала, тренера-фахівця. Зараз міжсезоння і ми маємо час без поспіху й авралу знайти ще одного професійного тренера. Вже маю список претендентів – найближчим часом буду з ними спілкуватися. Задача для майбутнього тренера незмінна – за підсумками 2018-2019 років ФК «Полісся» має вийти в Першу лігу. Володимиру Мазяру щиро дякую і по-дружньому бажаю успіхів, серйозних результатів і такого ж запалу. Бо він того заслуговує», - зазначив Гундич.

Як повідомляв УНІАН, раніше футбольний клуб «Полісся» очолив тренер, який уже має досвід роботи у Прем’єр-лізі України з футболу - Володимир Мазяр. Цього тренера одразу після підписання контракту представили 22 листопада цього року у Житомирі.

Перед Мазяром головним тренером цієї команди був Едуард Хавров.