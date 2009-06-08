На шахті в Донецьку врятували 39 гірників, доля 12 залишається невідомою

На шахті ім. Скочинського в Донецьку врятовано 39 гірників, доля 12 шахтарів поки залишається невідомою.

Про це УНІАН повідомила начальник прес-служби Територіального управління Держгірпромнагляду України по Донецькій області Марина НІКІТІНА.

За уточненими даними, всього на місці аварії під землею перебував 51 гірник, із них 39 шахтарів було піднято на поверхню й доставлено до лікувальних установ міста, зокрема – в обласну лікарню профзахворювань, зазначила начальник прес-служби. Доля ще 12 гірників поки залишається невідомою, повідомила М.НІКІТІНА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 10.26 у Донецьку на шахті ім. Скочинського на горизонті 1200 метрів стався раптовий викид породи або газово-вугільної суміші.

На шахту направлено близько 30 відділень гірничорятувальників.