Рада НБУ рекомендувала правлінню знизити облікову ставку
01:27, 11 червня 2009Суспільство
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... і наблизити до неї ставки рефінансування
Рада Національного банку України (НБУ) рекомендувала правлінню центрального банку знизити рівень облікової ставки.
Про це повідомив глава Ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО на прес-конференції за підсумками засідання ради в середу.
Рада НБУ також рекомендувала наблизити ставки рефінансування до рівня облікової ставки.
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