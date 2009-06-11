Рада НБУ рекомендувала правлінню знизити облікову ставку

... і наблизити до неї ставки рефінансування

Рада Національного банку України (НБУ) рекомендувала правлінню центрального банку знизити рівень облікової ставки. Про це повідомив глава Ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО на прес-конференції за підсумками засідання ради в середу. Рада НБУ також рекомендувала наблизити ставки рефінансування до рівня облікової ставки.

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