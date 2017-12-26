Нацгвардія випробувала новий бронеавтомобіль (фото)

Національна гвардія України провела випробування нового спеціалізованого броньованого автомобіля "Варта-Новатор". Про це повідомляється на сторінці Міністерства внутрішніх справ у соцмережі.

Читайте такожТурчинов оприлюднив фото з випробувань ракетного комплексу "Вільха""Бронеавтомобіль сконструйовано з урахуванням сучасних вимог до техніки підрозділів спецпризначення з використанням шасі, що пристосоване до експлуатації в найскладніших умовах бездоріжжя", - зазначили в МВС.

Там уточнили, що на відміну від свого старшого брата «Варта», модель «Новатор» має більш компактні розміри й набагато легша. "Також екземпляр оснащений додатковими опціями, що забезпечують комфорт та безпеку екіпажу", йдеться у повідомленні.