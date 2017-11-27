У Польщі затримали шахраїв, які підробляли дозволи на працевлаштування українців

У Польщі затримали шахраїв, які підробляючи дозволи незаконно працевлаштовували українців. Про це повідомляє "Польське радіо".

"Отриманням шляхом шахрайства дозволів на роботу у Польщі для громадян України для фінансової вигоди займалася організована злочинна група, яку розбив Бескидський відділ Прикордонної служби Польщі. Затримано 5 осіб з Мазовєцького воєводства, зокрема можливого лідера групи", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Бескидському відділі Прикордонної служби у Перемишлі, правоохоронці відстежували групу протягом двох років.

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Було встановлено, що члени групи шляхом шахрайства виробляли у Мазовєцькому воєводському управлінні дозволи на роботу типу А для громадян України, який дозволяє бути у Польщі без перерви протягом 365 днів та легально працювати впродовж цього періоду. Фальшування дозволів проводили на конкретне замовлення, а збором таких замовлень займався 40-річний підприємець з-під Варшави.

"Члени злочинної групи шукали жителів Варшави та найближчих районів, які перебувають у скрутній матеріальній ситуації. Ці особи подавали до мазовєцького воєводи клопотання про отримання дозволу на роботу для іноземця", - йдеться у повідомленні.

Отримані таким чином дозволи на роботу відправляли в Україну і тут продавали українцям, котрі на їх підставі у консульстві Польщі отримували візи з дозволом на роботу. Ціна такого дозволу складала від 500 до 1000 доларів.