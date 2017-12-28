Звільнений з полону боєць: радість неповна - не всі повернулися

Олексій Кириченко, який брав участь у боях за Савур-Могилу в Донецькій області і був захоплений бойовиками в вересні 2014 року, висловив подяку всім, хто доклав свої зусилля для звільнення українських заручників, передає 112.ua.

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"Ми, всі полонені в Макіївці, вранці ще їли баланду, а потім 6 годин їхали в автозаку. Дуже важко повірити, що все це відбувається насправді. Я хочу подякувати нашій владі, президенту, всьому нашому уряду, духовній владі. Саме ця єдність дала той результат, що нас звільнили. Для мене це дійсно хвилюючий день. Але радість неповна - не всі хлопці повернулися сюди", - сказав Кириченко.

Як повідомляв УНІАН, Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі і відбували термін покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручників.