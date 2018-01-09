Український паспорт зайняв 44 місце у рейтингу паспортів світу

Компанія Henley & Partners опублікувала щорічний рейтинг Індексу паспортів, який ранжує країни за можливістю відвідування інших держав без візи.

Згідно зі звіту, опублікованого, компанією, Україна займає 44 місце серед усіх країн світу.

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Перше місце вже п'ятий рік поспіль займає Німеччина. На другому місці знаходиться Сингапур. А третє місце поділяють одразу 8 країн: Великобританія, Данія, Італія, Норвегія, Фінляндія, Франція, Швеція, Японія.

Завдяки отриманню безвізового режиму з ЄС, Україна зайняла найвищу сходинку серед країн СНД. Росія в цьому рейтингу опинилася на 4 сходинки нижче - на 48 місці.

Останнє місце в рейтингу займає Афганістан. Громадяни цієї країни можуть без візи відвідати лише 24 держави.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко анонсував запровадження безвізу ще з декількома країнами.