Порошенко анонсував запровадження безвізу ще з декількома країнами

Президент України Петро Порошенко анонсує найближчим часом укладання угод про безвізовий режим ще із декількома країнами.

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Про це він повідомив під час виступу на церемонії вшанування пам'яті загиблих героїв Революції гідності та бійців АТО сьогодні в Дніпрі.

«Ще одна дуже амбітна ціль – 11 червня для українців були відкриті двері в Євросоюз шляхом запровадження безвізового режиму для нашої великої 45-мільйонної нації… Трохи більше тижня тому я повернувся з Об'єднаних Арабських Еміратів, де ми підписали безвізовий режим для країни, куди сотні тисяч українців їздять щороку», - заявив він.

Також президент зазначив, що найближчим часом очікується підписання угод ще з деякими країнами. «Протягом двох-трьох місяців у нас ще буде декілька країн, дуже важливих для України», - заявив глава держави, не уточнивши, про які саме країни йдеться.

Як повідомляв УНІАН, громадяни України з грудня поточного року зможуть подорожувати до Об'єднаних Арабських Еміратів без віз.

13 листопада міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна працює над запровадженням безвізового режиму з Кувейтом і Катаром.