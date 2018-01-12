Жахливе вбивство таксистки на Черкащині: правоохоронці затримали підозрюваного

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві жінки-водія таксі Ірини Чупріної в Черкасах.

Про це повідомив заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, в ніч з 7 на 8 січня до поліції звернулася дівчина 1999 року народження, яка втратила зв’язок із матір’ю 1976 р.н., що працює водієм таксі. Задля пошуку зниклої жінки підрозділи кримінальної поліції Черкас були переведені на посилений режим роботи.

"В результаті комплексу проведених заходів знайдений автомобіль жінки. Пізніше встановлений підозрюваний у скоєнні вбивства жінки. Сьогодні він був затриманий", - повідомив Аброськін.

Тіло жінки, як повідомив посадовець, сьогодні вранці було знайдено в лісосмузі.

Читайте такожУ поліції спростовують, що злочинність в Україні знаходиться на рівні 90-х років«Двадцятирічний покидьок при скоєнні вбивства, з його слів, «був дуже п’яним та зарізав жінку ножем». Співчуття родині вбитої жінки», - зазначив заступник голови Нацполіції.

Як повідомляв УНІАН, подруга загиблої раніше повідомляла, що в понеділок, о 4 ранку, Ірина взяла пасажирів з Черкас до Сміли, що за 30 кілометрів. Після цього зв'язок з нею пропав. Машину знайшли того ж дня в Черкасах.